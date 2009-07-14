В 6 областях Украины из-за ненастья обесточено 191 село
10:54, 14 июля 2009Агро
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Идут восстановительные работы
Вследствие осложнения погодных условий, в частности, сильного дождя и шквалистых порывов ветра, в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 6 областях Украины обесточено 191 село.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Полтавской области без электроэнергии остались 140 населенных пунктов, в Киевской – 28, в Николаевской – 8, в Черниговской – 7, в Черкасской – 6 и в Днепропетровской – 2.
Электроснабжение восстанавливают аварийные бригады облэнерго.
Координацию осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.
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