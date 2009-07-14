В 6 областях Украины из-за ненастья обесточено 191 село

Вследствие осложнения погодных условий, в частности, сильного дождя и шквалистых порывов ветра, в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 6 областях Украины обесточено 191 село.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Полтавской области без электроэнергии остались 140 населенных пунктов, в Киевской – 28, в Николаевской – 8, в Черниговской – 7, в Черкасской – 6 и в Днепропетровской – 2.

Электроснабжение восстанавливают аварийные бригады облэнерго.

Координацию осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.