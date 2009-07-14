Торги 13 июля на пшеничных площадках США завершились ростом

Торги понедельника 13 июля на пшеничных площадках США завершились ростом котировок фьючерсов, какого не наблюдалось с мая 2009г. Сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $8,82 до 199,42 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $8,64 до 209,80 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $6,80 до 228,27 $/тонна

Правда, этот рост слабо связан с событиями реального рынка. Многие участники торгов закрывали свои срочные обязательства. Значительную лепту внесла идея предыдущей «перепроданности», что вызвало волну спекулятивных покупок, фонды купили около 4 тыс. контрактов мягкой пшеницы SRW в Чикаго.

Неплохие разовые недельные продажи американской пшеницы на экспорт породили мнение, что экспортный спрос будет расти и дальше. Однако данные портовой инспекции США показывают, что экспортную проверку для следующей отгрузочной недели прошли меньшие объемы пшеницы, чем ожидалось.

Озимая пшеница в США убрана уже на 65-70% площадей (56% на прошлой неделе), передает «Агро Перспектива».