Канада существенно сократит производство зерновых

Согласно последним оценкам экспертов Agriculture and Agrifood Canada, валовой сбор пшеницы (исключая дурум) в Канаде в 2009 г. составит 17,8 млн. тонн, что на 3 млн. тонн (14%) ниже предыдущего прогноза и на 5,3 млн. тонн (29%) уступает уровню производства прошлого года (23,1 млн. тонн).

Причиной столь существенного сокращения производства пшеницы в стране аналитики называют снижение средней урожайности зерновой - до 24 ц/га в 2009 г. против 27 ц/га в предыдущем прогнозе и 30,3 ц/га в прошлом году. Кроме того, также ожидается сокращение уборочной площади пшеницы в т.г. до 7,4 (7,7; 7,6) млн. га.

Также аналитиками были понижены оценки производства пшеницы дурум - до 4,3 (5,1; 5,5) млн. тонн, ячменя - до 8,8 (10,8; 11,8) млн. тонн, кукурузы - до 10,2 (10,5; 10,6) млн. тонн, овса - до 2,7 (3,4; 4,3) млн. тонн, передает АПК-Информ.