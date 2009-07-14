Производство кормов в Винницкой области упало

Перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-июне 2009 года сократили производство кормов на 7%, или 1,215 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 16,394 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства кормов в первом полугодии 2009 года стало уменьшение поголовья крупного рогатого скота.

В частности, в июне т.г. по сравнению с июнем 2008 года производство кормов сократилось 15,95%, или 0,507 тыс. тонн, – до 2,672 тыс. тонн. По сравнению с маем т.г. производство кормов увеличилось на 45,69%, или 0,838 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимаются 7 предприятий.