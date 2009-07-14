Сдача молока на Прикарпатье сократилась

В январе-июне 2009 г. сельскохозяйственные товаропроизводители Ивано-Франковской области сдали на перерабатывающие предприятия 8 тыс. тонн живого веса скота и птицы, что на 40,9% или на 5,5 тыс. тонн меньше, чем в январе-июне 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Также за полгода сельхозпроизводители сдали молока и молокопродуктов на 5,6% или на 1,7 тыс. тонн меньше, чем в январе-июне 2008 г.

При этом доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме закупки скота и птицы составила 45,8%, молока – 29,3%, против 50,1% и 27,3%, соответственно, в прошлом году.

Средние цены, по которым предприятия принимали скот и птицу в 1-м полугодии 2009 г. повысились сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. на 17,2% и составляли 13,0056 тыс. грн. за 1 тонну, на молоко и молокопродукты - снизились на 3,0% и составляли 1,5115 тыс. грн. за 1 тонну.

Средний живой вес одной головы крупного рогатого скота, который поступил на мясоперерабатывающие предприятия Прикарпатья от аграрных хозяйств, в январе-июне 2009 г. вырос сравнительно с январем-июнем 2008 г. с 393 кг до 402 кг, свиней – с 106 кг до 112 кг.

Кроме того, перерабатывающие предприятия области в январе-июне 2009 г. переработали 5,2 тыс. тонн живого веса собственно выращенного скота и птицы и 0,9 тыс. тонн собственно произведенного молока.