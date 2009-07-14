УКАБ: экспорт мяса из Украины в ЕС может составить 30 млн. долл. в год

Экспорт мяса из Украины в страны Европейского Союза может составить около 30 млн. долл. в год при условии предоставления нашей стране разрешения на поставки этой продукции.

Такое мнение высказали УНИАН эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«При условии предоставления разрешения на экспорт мяса в ЕС Украина может поставить за год в Европу как минимум 10 тыс. тонн мяса птицы и 5 тыс. тонн говядины на сумму около 30 млн. долл.», – считают специалисты УКАБ.

К тому же, по их мнению, начало экспорта в ЕС может стать толчком к увеличению инвестиций в отечественную отрасль животноводства, что приостановит спад производства говядины и позволит в дальнейшем наращивать производство мяса птицы. В зависимости от конъюнктуры рынка в последующие годы объемы экспорта говядины и мяса птицы могут увеличиваться с постепенным развитием экспортного потенциала и по свинине.

Как сообщал УНИАН, специалисты директората САНКО (Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей) в начале июня т.г. провели инспекцию пяти птицеводческих предприятий Украины для изучения возможности экспорта их продукции в страны Европейского Союза.

Результаты инспектирования ожидаются в июле т.г.

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