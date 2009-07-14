Аграрии Одесской области намолотили 2 млн. тонн зерна

Аграрии Одесской области собрали урожай зерновых и зернобобовых культуры с более чем половины площадей и по состоянию на 14 июля намолотили 2 млн. тонн хлеба.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника областного управления агропромышленного развития Иван ПАНЧИШИН.

По его словам, для своевременного сбора хлеба на площади 1,260 млн. га задействовано 3,5 тыс. собственных комбайнов агрофирм и 1,5 тыс. комбайнов из хозяйств соседних областей. Ежедневно в области собирают 100-105 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых достигает 24 ц/га. Кроме ячменя, который здесь выращивают почти на половине площадей, значительные массивы сельхозугодий отведены под пшеницу, рапс и зернобобовые культуры.

Специалисты облуправления агропромышленного развития считают, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы в текущем году может достичь 3 млн. тонн.