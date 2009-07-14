IDS Group расширила линейку напитков «Фреш-Актив»

Компания IDS Group, один из крупнейших производителей бутылированных вод (ТМ «Моршинская», «Миргородская», «Трускавецкая»), расширила ассортиментную линейку напитков «Фреш-Актив». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что компания вывела на рынок новый вкус "Гранат-Лимонник".

Как сообщал УНИАН, компания инвестировала 400 тыс. долл. в разработку и производство напитка «Фреш-Актив», который вышел на рынок в конце 2008 года. Напиток создан на основе минеральной воды «Миргородская» с добавлением натуральных ароматизаторов. Линейка включала три вкуса - лимон и лайм, груша и мелиса и свити.

Справка УНИАН. Компания IDS Group создана в конце 2004 года вследствие объединения крупнейших украинских производителей минеральных вод и их дистрибьюторов: Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод «Оскар», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова». Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая заповедная», «Трускавецкая природная», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине. Компания «Нова», которая входит в состав IDS Group, – национальный оператор по доставке воды «Моршинская» и «Старый Миргород» в большой таре в дома и офисы.