АМК оштрафовал ряд житомирских супермаркетов
12:52, 14 июля 2009Агро
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За платные услуги для поставщиков
Житомирское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ряд житомирских супермаркетов за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отделения АМК.
В частности, отделение оштрафовало ДП «Гарантия-Маркет» ЗАО «Фуршет» в лице Житомирского филиала на 14 тыс. грн., ООО «Эко» – на 16 тыс. грн. и ООО «Вопак-Трейд» – на 7 тыс. грн.
По словам начальника отделения Александра БЕЗСМЕРТНОГО, указанные субъекты хозяйствования в 2007 году незаконно применяли к поставщикам определенной продукции платные услуги, предоставляя некоторым из них преимущества.
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