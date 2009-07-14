АМК оштрафовал ряд житомирских супермаркетов

Житомирское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ряд житомирских супермаркетов за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отделения АМК.

В частности, отделение оштрафовало ДП «Гарантия-Маркет» ЗАО «Фуршет» в лице Житомирского филиала на 14 тыс. грн., ООО «Эко» – на 16 тыс. грн. и ООО «Вопак-Трейд» – на 7 тыс. грн.

По словам начальника отделения Александра БЕЗСМЕРТНОГО, указанные субъекты хозяйствования в 2007 году незаконно применяли к поставщикам определенной продукции платные услуги, предоставляя некоторым из них преимущества.