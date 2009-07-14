На ЖТАПБ заключено 148 контрактов на 32,7 млн. грн.

В первом полугодии Житомирская товарная агропромышленная биржа (ЖТАПБ) провела 44 торга, заключено 148 контрактов на общую сумму 32,7 млн. грн., что соответствует уровню прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор биржи Аркадий ПЯТАК.

По его словам, в том числе биржей подписано 127 спотовых контрактов на покупку-продажу 18 869,680 тонн зерна урожая 2008 года на общую сумму 20 953,1 тыс. грн. Также подписан спотовый контракт на покупку-продажу продуктов переработки сельхозпродукции - ржаную муку (90 тонн на сумму 99 тыс. грн.).

"Подписано и 20 внешнеэкономических контракта на общую сумму 11,7 млн. грн.", - сказал А.ПЯТАК.

Напомним, что за прошлый год ЖТАПБ провела 61 торг, было заключено 294 контракта на общую сумму 56,3 млн. грн. (в том числе 280 спотовых контракта на сумму 51,2 млн. грн., 14 внешнеэкономических контракта на 5,1 млн. грн. - УНИАН). Было также подписано 43 биржевых соглашения (договоров купли-продажи) на 744,4 тыс. грн. Кроме этого, за 2008 год биржа провела 31 аукцион, на которых продала имущества на 1 330,9 тыс. грн. За названный период на ЖТАПБ подписали 278 спотовых контракта на покупку - продажу зерна урожая 2008 года (всего 45 843, 305 тонн) на общую сумму 50 408,5 тыс. грн.