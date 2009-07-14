Создан Трускавецкий завод минеральных вод

Компания IDS Group, один из крупнейших производителей бутылированных вод (ТМ «Моршинская», «Миргородская»), завершила консолидацию производителей трускавецкой воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«IDS Group в 2008 году завершила процесс консолидации разрозненных производств по разливу трускавецкой воды и создала на их базе единое предприятие – Трускавецкий завод минеральных вод», – говорится в сообщении компании.

Напомним, с 2007 года компания вела переговоры с компаниями – производителями трускавецкой минеральной воды для консолидации производства этой минводы на базе единого предприятия.

Справка УНИАН. Компания IDS Group создана в конце 2004 года вследствие объединения крупнейших украинских производителей минеральных вод и их дистрибьюторов: Миргородского завода минеральных вод, Моршинского завода минеральных вод «Оскар», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова».

Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине. Компания «Нова», которая входит в состав IDS Group, – национальный оператор по доставке воды «Моршинская» и «Старый Миргород» в большой таре в дома и офисы.