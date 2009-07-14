Аграриям Житомирщины выделят 28,4 млн. грн. бюджетного кредита

Аграриям Житомирской области в этом году за 45 тыс. тонн зерна озимой пшеницы, ржи и ячменя выдадут бюджетный кредит под государственные залоговые закупки зерна в сумме 28,4 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации Николай ДИДКИВСКИЙ.

По его словам, выиграют те хозяйства, которые имеют собственные сертифицированные склады и не несут затрат на перемещение и хранение зерна.

Н.ДИДКИВСКИЙ отметил, что внедрение системы форвардных контрактов в закупке зерна урожая 2009 года по минимальным ценам заинтересовало сельхозпроизводителей области. Уже оформили документы 24 сельхозпроизводителя на 18,9 тыс. тонн зерна и получили аванс в 11 млн. грн.

При этом Н.ДИДКИВСКИЙ уточнил, что областное отделение Аграрного фонда планирует в конце августа – в сентября этого года проводить спотовые закупки зерна по средним ценам, которые не будут ниже минимальных закупочных цен.

По его словам, значительную роль в формировании рынка зерна в Житомирской области играет Житомирская товарная агропромышленная биржа, через которую закупает зерно Аграрный фонд и Госкомрезерв. «Однако сельхозпроизводители региона реализовывают зерно в основном на внебиржевом рынке», – отметил Н.ДИДКИВСКИЙ.