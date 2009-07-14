Аграрии Винницкой области собрали ранние зерновые с 45,64 тыс. га

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области собрали ранние зерновые с 45,64 тыс. га площадей, что составляет 6,6% от плана (690,789 тыс. га).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, аграрии намолотили 161,137 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 35,3 ц/га.

Под озимым ячменем обмолочено 40,256 тыс. га (77,6%), намолочено 142,564 тыс. тонн (35,4 ц/га); озимая пшеница - обмолочено 3,983 тыс. га (1,1%), намолочено 15,382 тыс. тонн (39 ц/га); озимый рапс - обмолочено 18,504 тыс. га (14,6%), намолочено 33,663 тыс. тонн (18,2 ц/га); горох - обмолочено 1,318 тыс. га (10,1%), намолочено 2,79 тыс. тонн (21,2 ц/га) и яровой ячмень - обмолочено 0,123 тыс. га (0,1%), намолочено 0,401 тыс. тонн (32,6 ц/га)

На уборке урожая работает 760 комбайнов, в том числе привлеченных с других регионов – 176 шт. Жатва ведется в 26 из 27 районов Винницкой области (кроме Казатинского).

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области 2 июля начали уборку урожая ранних зерновых культур. В этом году ожидается валовой сбор зерна ранней группы свыше 2,1 млн. тонн.

В прошлом году сельскохозяйственные предприятия Винницкой области собрали 2 635 453 тонн ранних зерновых.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.