Житомирщина готова принять на хранение до 500 тыс. тонн зерна

Склады и зернохранилища Житомирской области готовы принять на хранение до 500 тыс. тонн зерна нового урожая, чего вполне достаточно для потребностей региона.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, на территории области расположено 19 хлебоприемных предприятий, однако работать и принимать зерно в этом году будут 14 из них. В данный момент на сертифицированных складах хлебоприемных и сельскохозяйственных предприятий хранится 117,2 тыс. тонн зерна урожая 2008 года, тогда как на аналогичную дату прошлого года там хранилось только 21,4 тыс. тонн зерна. При этом замгубернатора дал распоряжение аграриям области срочно освободить производственные площади для урожая зерновых этого года.

Н.ДЕЙСАН уточнил, что сейчас на хлебоприемных предприятиях области работают 244 авторазгрузчика, из которых 32 обслуживают крупногрузовые автомобили, а также 42 зерносушилки, 45 зерноочистных машин, 124 стационарных транспортных средства и ряд другой техники, позволяющей принимать и обрабатывать до 60 тыс. тонн зерна в сутки.

По словам замгубернатора области, большинство хлебоприемных предприятий региона уже сертифицировали свои зерновые склады и имеют право принимать на хранение зерно нового урожая. Общий объем зернохранилищ одних только хлебоприемных предприятий области составляет почти 270 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в этом году аграрии Житомирской области планируют собрать около 1 млн. тонн зерна.