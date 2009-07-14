На Прикарпатье не обрабатывается 56,2 тыс. га пашни

На Прикарпатье пустует (не обрабатывается) 56,2 тыс. га пашни. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Так под урожай 2009 г. сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 320,8 тыс. га, что на 1,6% или на 4,9 тыс. га больше, чем в 2008 г. По данным облгосадминистрации, общая площадь пашни в Ивано-Франковской области составляет 377 тыс. га.

При этом сельскохозяйственные предприятия области увеличили посевные площади на 4,5 тыс. га – до 105,7 тыс. га, хозяйства населения – на 0,4 тыс. га - до 215,1 тыс. га. сравнительно с 2008 г.

Доля зерновых и зернобобовых культур составляет 41% общей площади посевов, что на 1,3% или на 1,8 тыс. га меньше, чем в 2008 г. В этом году увеличена площадь посевов пшеницы на 8,2% или на 4,2 тыс. га, продовольственных культур – на 4,3% или на 2,8 тыс. га.

В то же время посевы кукурузы на зерно, на которые приходится 23% площадей всех зерновых, уменьшены на 16% или на 5,4 тыс. га.

Площади под озимым рапсом увеличены на 6,7 тыс. га или в 1,6 раза, горчицей - на 1,8 тыс. га или в 3,3 раза, подсолнечника на зерно - на 1,2 тыс. га или в 2,7 раза.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 0,9 тыс. га, что на 1,2 тыс. га или в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году.

Картофель занимает 60,3 тыс. га, что на 1,4 тыс. га или на 2,4% больше, чем в прошлом году, овощи открытой почвы – 9,3 тыс. га, что на 0,2 тыс. га или на 1,9% больше, чем в прошлом году.

Посевы кормовых культур, на которые приходится 30% площадей, сокращены на 1,8% или на 1,7 тыс. га.