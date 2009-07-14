Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 14.07.09)

Обзор за неделю 6 - 12 июля

Пшеница

Стоимость пшеницы в начале новой торговой недели существенно выросла, на фоне ослабления доллара и общих позитивных тенденций на американском фондовым рынке в понедельник. За минувшую сессию котировкам сентябрьского фьючерса удалось подрасти более чем на 4% до отметки $5,42 за бушель ($199,26 за тонну). При этом соотношение спроса и предложения на зерно пока говорит не в пользу роста стоимости пшеницы. Так, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, объем экспортированной пшеницы в настоящий момент (на 2 июля) снизился в годовом выражении вдвое. При этом запасы зерна вновь пересмотрены Министерством в сторону повышения. Хотя в ближайшую неделю цены на пшеницу будут преимущественно ориентироваться на динамику фондовых индексов, отодвигая на второй план фундаментальные факторы. На этом фоне продолжение роста цен возможно, в случае благоприятных макроэкономических и корпоративных новостей в США.

Кукуруза

Повышательные коррекционные движения наблюдались в понедельник и в ценах на кукурузу, которые достигли уровня $3,312 за бушель ($130,39 за тонну). При этом на прошлой неделе на фоне падения биржевых индексов и укрепления доллара фьючерсы на кукурузу обновили минимумы последних 7 месяцев. Дополнительное давление на цены оказывали обнародованные Министерством сельского хозяйства США данные по прогнозируемым запасам кукурузы, которые к сентябрю 2010 года могут достигнуть 1,55 млрд. бушелей, хотя еще в июне это сумма прогнозировалась на уровне 1,09 млрд. бушелей. В целом, динамика фьючерсов на этой неделе, точно также как и в случае с пшеницей, будет зависеть от внешнего фона: ситуации на валютном и фондовом рынках.

Свинина

Свинине не удалось сохранить позитивную динамику, наметившуюся с конца июня, и в настоящий момент цены консолидируются вблизи уровня $0,58 за фунт ($1439,5 за тонну). Котировки по-прежнему под давлением на фоне слабого спроса. Фермеры продолжают ликвидацию скота, ввиду растущих убытков. В США уже закрылись несколько заводов по производству свинины. Некоторую надежду на восстановление рентабельности дают цены на кукурузы, так как напрямую влияют на стоимость кормов. Всё это вселяет оптимизм в некоторых инвесторов, считающих, что дно падения цен на мясо пройдено. В тоже время появляющиеся в СМИ новых данные о количестве зараженных свиных гриппом, могут снова «продавить» цены к годовым минимумам. В настоящий момент, на наш взгляд, стоит воздержаться от покупки фьючерсов на постную свинину.

Обзор предоставлен Калита-Финанс