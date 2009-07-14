ТМ "Горілочка" расширила ассортимент вкусом "Клюква"

Новый продукт производится на Уманском ЛВЗ, входящем в группу компаний «ПетРус» и появился на полках магазинов в конце июня. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что продукт выведен на рынок для удовлетворение новых требований и вкусов самых изысканных потребителей. Запланированный объем производства нового вкуса – 200 тыс. бутылок в месяц. Разливается продукт в бутылки емкостью 0,25л, 0,5л, 0,7л.

Отмечается, что мягкий гармоничный вкус этого напитка достигается благодаря неповторимому сочетанию клюквы и меда. Аромат водочный с легкими тонами свежей клюквы. Сочетание слегка терпкого вкуса, благодаря клюквенному соку, и легкого тона меда придают этому напитку ноту изысканности.

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Сладкие настойки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина».

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ.