Европейский союз (ЕС) выделил Азербайджану 20 миллионов евро для развития сельского хозяйства и управленческого потенциала в стране, говорится в сообщении представительства офиса ЕС в Баку, поступившем в РИА Новости во вторник. Из этой суммы 14 миллионов евро выделено для программы поддержки развития сельского хозяйства, 6 миллионов - для продолжения исполнения соглашений о Партнерстве и сотрудничестве, подписанного в 1996 году между ЕС и Азербайджаном, и Плана деятельности политики европейского соседства, подписанного в 2006 году, с целью роста управленческого потенциала в Азербайджане.

Помощь выделена для развития разнонаправленности экономики Азербайджана, уменьшения неравенства в условиях жизни населения страны, обеспечения устойчивого экономического развития и создания базы для занятости населения.