Минсельхозы РФ и Вьетнама могут создать несколько СП

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник и министр сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Као Дык Фатом во вторник договорились сформировать рабочую группу по вопросам агропромышленного комплекса, на первом заседании которой планируется обсудить возможность создания совместных предприятий по переработке чая и кофе и по выращиванию рыбы, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Ою этом сообщает РИА Новости.

Группа будет создана в рамках Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, ее состав участников планируется определить в течение недели. "Как отметила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник, на первом заседании рабочей группы планируется обсудить возможность создания совместных предприятий по переработке чая и кофе, а также по выращиванию рыбы в пресноводных водоемах, вопросы развития двустороннего сотрудничества в области ветеринарии и фитосанитарии", - говорится в сообщении.

На встрече в центре внимания министров были вопросы подготовки и переподготовки кадров в области сельского хозяйства, взаимодействия в сфере водохозяйственного строительства и торговли рыбо- и морепродуктами. На сегодняшний день в подведомственных Минсельхозу России вузах обучается 27 студентов из Вьетнама. "Мы готовы рассмотреть возможность увеличения квоты на обучение иностранных студентов в российских аграрных вузах", - сказала Скрынник. Министр также выразила готовность предоставить вьетнамской стороне список российских компаний, которые заинтересованы в проведении проектно-изыскательских работ и строительстве водохозяйственных объектов во Вьетнаме. По ее словам, Вьетнам является перспективным торговым партнером России. "Скрынник с удовлетворением отметила достигнутые между странами договоренности в области безопасности и контроля качества поставляемой в Россию продукции, которые позволили возобновить экспорт вьетнамских морепродуктов на российский рынок", - отмечается в сообщении.