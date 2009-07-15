В Украине на 1 июля имелось 7,3 млн. тонн зерна

В Украине на 1 июля 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 7,3 млн. тонн зерна, что на 35% больше, чем на 1 июля 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, на указанную дату имелось 3,4 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн ячменя, 1,1 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2,9 млн. тонн зерна, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе по 0,9 млн. тонн пшеницы и ячменя, 0,6 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 4,4 млн. тонн зерна, что на 23% больше, чем в прошлом году, в том числе зернохранящие – 2,8 млн. тонн (на 21% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 1,1 млн. тонн, из них в аграрных предприятиях – 0,2 млн. тонн, в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 0,9 млн. тонн.