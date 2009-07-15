Италия сократит объемы производства зерновых

Согласно данным первоначального прогноза минсельхоза Италии, производство пшеницы в стране в 2009 г. снизится на 23% - до 4,1 млн. тонн против показателя предыдущего сезона - 5,4 млн. тонн. Валовой сбор мягкой пшеницы в т.г. составит 3 млн. тонн против 3,9 млн. тонн годом ранее, ячменя - 10,7 (13,3) млн. тонн.

Отметим, что столь низкие показатели обусловлены снижением урожайности зерновых в стране. Кроме того, посевные площади под зерновыми в Италии в текущем сезоне также сократились. В частности, площадь сева дурума была уменьшена на 12 % - до 1,3 млн. га, посевная площадь мягкой пшеницы составила лишь 572 млн. га (-20%), а ячменя - 294 млн. га (-15%).