Производство сливочного масла в Винницкой области упало

Молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-июне 2009 года произвели 4,718 тыс. тонн сливочного масла жирностью до 85%, что на 20,7%, или 1,230 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, спад производства сливочного масла в январе-июне т.г. связан со смещением потребительских предпочтений, вызванным финансово-экономическим кризисом.

В июне 2009 года по сравнению с июнем 2008 года производство сливочного масла жирностью до 85% сократилось на 15,47%, или 0,230 тыс. тонн, – до 1,257 тыс. тонн. По сравнению с маем текущего года в июне производство сливочного масла выросло на 18,14%, или 0,193 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области произвели 11,51 тыс. тонн сливочного масла, что на 8,5%, или 0,902 тыс. тонн, больше, чем в 2007 году.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод" и Винницкий городской молочный завод.

В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимаются 11 предприятий, на долю которых приходится около 15% общеукраинского объема.