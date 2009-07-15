УАК прогнозирует урожай пшеницы на уровне 19,5-20 млн. тонн

Украинская аграрная конфедерация (УАК) прогнозирует урожай пшеницы в 2009 году на уровне 19,5-20 млн. тонн, ячменя – 13,5-14 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центр УАК со ссылкой на генерального директора конфедерации Сергея СТОЯНОВА.

По его словам, умеренно оптимистичный прогноз валового сбора пшеницы оценивается на уровне 19,5 млн. тонн, ячменя – 13,5 млн. тонн, оптимистичный – 20 млн. тонн и 14 млн. тонн соответственно. Таким образом, по данным гендиректора УАК, Украина в этом году может собрать от 35 до 36 млн. тонн зерна без кукурузы, но с учётом прочих зерновых (гороха, ржи, проса, овса, гречихи). Урожай рапса, по оценкам эксперта, в этом году составит 1,9-2 млн. тонн.

«Добавив к этим цифрам валовой сбор кукурузы, можно было бы получить прогноз общего валового урожая зерна в Украине в 2009 году. Однако слишком уж противоречивыми являются предварительные данные, касающиеся потенциального урожая кукурузы в Украине, если принимать во внимание такую же картину ее состояния на середину июля. Таким образом, интрига остаётся, хотя первая «пища» для аналитиков-гурманов начинает поступать», – отмечает С.СТОЯНОВ.

Как сообщил УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, в текущем году урожай зерновых в Украине составит 42-43 млн. тонн.