Китай существенно увеличит импорт растительных масел

По прогнозам аналитиков, Китай, крупнейший потребитель растительных масел в мире, в ближайшее десятилетие существенно увеличит импорт данной продукции на фоне роста спроса и дефицита сельхозземель для выращивания масличных.

Напомним, в 2008 г. объем потребления пищевых масел в Китае, в частности соевого и пальмового, вырос на 9,1%, составив 24 млн. тонн. При этом в ближайшие годы тенденция роста потребления масел в стране сохранится, и ежегодный прирост составит около 6-9%.

В то же время, темпы роста импорта пищевых масел Китаем будут еще выше, предполагают эксперты рынка, что ограничит возможность наращивания внутреннего производства.

Отметим, что за последние 10 лет импорт пальмового масла в Китай ежегодно увеличивался в среднем на 18%, составив 5,28 млн. тонн в 2008 г., в то время как импорт соевого масла за указанный период увеличивался в среднем на 13% в год - до 3 млн. тонн в прошлом году, передает «Агро Перспектива».