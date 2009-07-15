УАК: экспорт зерна в июле составит 1,6-1,7 млн. тонн

Украинская аграрная конфедерация (АУК) прогнозирует экспорт зерна из Украины в июле текущего года на уровне 1,6-1,7 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАК со ссылкой на генерального директора конфедерации Сергея СТОЯНОВА.

«Экспорт из Украины в июле ожидается на уровне 1,6-1,7 млн. тонн, в основном за счет пшеницы, ячменя и старого урожая кукурузы», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2008 МГ Украина экспортировала почти 25 млн. тонн зерна.