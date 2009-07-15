В Украине цены на зерно продолжают снижаться.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАК со ссылкой на генерального директора конфедерации Сергея СТОЯНОВА.

Отметим, по данным Госкомстата, в Украине на начало нового маркетингового года (1 июля 2009 года) запасы зерна составили 7,3 млн. тонн, что на 35% больше, чем на 1 июля 2008 года.

«Такое двойное подтверждение беспрецедентных остатков зерна в Украине на фоне неплохих перспектив нового урожая играет с товаропроизводителями злую шутку, так как цены из-за таких оценок потенциального предложения зерна урожая 2009 года продолжают неуклонно снижаться», – сказал С.СТОЯНОВ.

По данным УАК, на середину июля, когда Украина намолотила около 10 млн. тонн зерна, цены на основные культуры составляют: на элеваторах Центральной Украины на фуражную пшеницу – 750-780 грн./т, на ячмень – 680-720 грн./т, возрастая от юга (порты) до 950-980 грн./т и 850-870 грн./т. соответственно.

Кроме того, отмечается, что резкое снижение цены на ячмень объясняется соответствующим (за две последние недели на 15 долларов со 165 долл./т) снижением цены главным и чуть ли не единственным покупателем ячменя в мире – Саудовской Аравией.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) обратилась к правительству с просьбой принять меры для стабилизации цен на зерно.