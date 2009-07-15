Индекс промпродукции на Кировоградщине составил 65,9%

В Кировоградской области в январе-июне 2009 года индекс промышленной продукции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 65,9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

С начала года в производстве продуктов питания и напитков объемы выпуска продукции были увеличены на 2,2%.

Увеличился выпуск водки, других крепких алкогольных напитков на 101,3 тыс. дал (в 2,2 раза), масла подсолнечного нерафинированного – на 20,3 тыс. тонн (на 17,9%), кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао – на 0,4 тыс. тонн (на 17%), круп – на 1 тыс. тонн (на 11,3%).

В то же время, значительный спад производства зафиксирован в производстве молочной продукции и мороженого, мяса и мясных продуктов, в частности, свинины свежей (парной) или охлажденной – на 73,7%, сыров жирных – на 60,7%.

Отмечается, что отсутствие заказов и рынка сбыта, недостаток сырья и оборотных средств отразились на показателях работы в передовых отраслях промышленности. Наибольшее снижение объемов продукции зафиксировано в машиностроении (на 69,2%), металлургии, а также производстве готовых металлических изделий (на 54,4%).