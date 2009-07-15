Собственник сети “О’КЕЙ” в течение двух недель примет решение

Холдинг “Эксперт-Капитал”, владеющий сетью гипермаркетов “О’КЕЙ” в Украине, примет решение о дальнейшей работе сети в течение двух недель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "О`КЕЙ-Украина" со ссылкой на директора холдинга “Эксперт-Капитал” Рауля ПРУСКА.

По его словам, на прошлой неделе холдинг принял решение о приостановлении работы всех магазинов сети. При этом весь персонал компании был проинформирован о приостановлении работы магазинов путём рассылки протоколов о данном решении. «Сейчас проводится инвентаризация и аудит, а в течение двух недель будет принято решение, в какой форме продолжится оперирование. Наша цель – открыть магазины в наиболее краткие сроки, предложить клиентам качественные услуги гипермаркета и сохранить рабочие места», - отметил Р.ПРУСК.

Справка УНИАН. Сеть «О’КЕЙ Украина» основана в 2005 г. Единым акционером является компания «Эксперт-Капитал», основным владельцем которой является Хилар ТЕДЕР.

На сегодня сеть “О’КЕЙ" в Украине насчитывает четыре гипермаркета в Киеве, Кривом Роге, Запорожье и Харькове.

Штат компании насчитывает 1400 человек.