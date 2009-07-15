МинАП просит проверить законность импорта сахара

Министерство аграрной политики Украины (МинАП) обратилось в Министерство экономики Украины и Государственную налоговую администрацию Украины (ГНАУ) с просьбой проверить законность импорта в Украину сахара из Беларуси.

Об этом идет речь в письме заместителя министра Минагрополитики Ивана ДЕМЧАКА в ГНАУ, текст которого размещен на официальном сайте Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

В письме говорится, что реализация импортного сахара на территории Украины осуществляется с грубыми нарушениями действующего законодательства. Согласно законодательству, на внутреннем рынке может реализовываться только сахар квоты А, но никаких действий для ее получения экспортеры не осуществляли. При этом, в случае поставок сахара на внутренний рынок сверх установленной квоты, с субъекта предпринимательской деятельности взимается штраф в размере двойной стоимости сахара, реализация которого осуществлена с нарушением установленного порядка.

«По имеющейся информации, экспортные операции по поставкам сахара на внутренний рынок осуществляет резидент Украины – ООО "Украинский сахар" (код ЄДРПОУ 33102258). Просим Вас, уважаемый Сергей Васильевич (С.БУРЯК, председатель ГНАУ – УНИАН), дать поручение относительно проверки вышеприведенных фактов и отмеченного предприятия на предмет соблюдения норм действующего законодательства Украины», – сказано в письме.

Отмечается, что аналогичное письмо по этому вопросу направлено министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ.

В документе подчеркивается, что на протяжении последних трех лет Украина полностью обеспечивает потребности страны в сахаре объемами собственного производства.

«Несмотря на избыток сахара собственного производства на внутреннем рынке Украины, пользуясь сезонными рыночными колебаниями цен и отменой действия с 1 января 2007 года исключения сахара белого из режима свободной торговли с Республикой Беларусь, в Украину в растущих объемах поступает импортный сахар производства Республики Беларусь в рамках свободной торговли», – сказано в сообщении.

По данным Минагрополитики, только за май текущего года на таможенную территорию Украины поступило 7 тыс. 528 тонн сахара, а в июне, по оперативной информации, – уже свыше 10 тыс. тонн.

«Поступление сахара из Республики Беларусь на внутренний рынок Украины во все больших объемах создает угрозу нанесения значительного вреда отечественному товаропроизводителю, что приведет к последующему уменьшению площадей посева сахарной свеклы, закрытию сахарных заводов, спаду производства собственного свекольного сахара и, как следствие, негативно повлияет на национальную продовольственную безопасность. Кроме того, импорт товаров в режиме свободной торговли значительно снижает поступление в государственный бюджет», – отмечается в письме.

По данным Минагрополитики, в 2008 году в Украине было произведено 1,575 млн. тонн сахара. С учетом переходных остатков по состоянию на 1 сентября в объеме 938 тыс. тонн, объем сахара для потребления на внутреннем рынке на маркетинговый год (с 1 сентября 2008 года по 1 сентября 2009 года) составляет свыше 2 млн. 579 тыс. тонн при его потребности 1 млн. 985 тыс. тонн (квота А).