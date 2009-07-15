«Бисквит-Шоколад» вывел на полную мощность новый комплекс

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших украинских производителей кондитерской продукции, вывела на полную мощность комплекс по приготовлению шоколадных масс и глазури.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что новое оборудование, установленное на предприятии в конце прошлого года, полностью закроет потребности в этих полуфабрикатах производственных предприятий, входящих в состав корпорации – кондитерской фабрики «Харьковчанка» и Харьковской бисквитной фабрики. В создание этого участка по производству шоколадных масс компания инвестировала более 4 млн. евро.

Комплекс полностью автоматизирован, его проектная мощность составляет 1,5 тонн элитных шоколадных масс в час либо 2 тонны в час шоколадной глазури.

Как отметила президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО, в компании создан полный цикл производства шоколада – от переработки какао-бобов до выпуска готовых изделий. Она отметила, что для корпорации было важно вывести новое оборудование на полную мощность не позднее августа, в преддверие начала сезонного спроса на шоколадную продукцию.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Объединяет ряд предприятий, обеспечивающих все основные технологические этапы производства – от заготовки сырья до выпуска готовых изделий. Корпорация основана в 2004 году в составе ЗАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка» (на рынке - с 1896 года), АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» (с 1935 года), ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка» и российская компания ООО «Бисквит-Шоколад», зарегистрированная в городе Валуйки Белгородской области.

Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается больше 20-ти групп кондитерских изделий. Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий.

Компания поставляет кондитерские изделия более, чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам 2008 года - около 30%.