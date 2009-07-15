Украина сократила производство азотных удобрений на 22,4%

Предприятия химической промышленности Украины в январе-июне текущего года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 22,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,144 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Как отмечается в сообщении, в январе-июне выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился в 2,5 раза – до 4,149 млн. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений на 5,9% – до 2,672 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом.