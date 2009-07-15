В Украине производство тракторов сократилось на 91%

В Украине производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в январе-июне 2009 года сократилось на 90,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 379 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство сеялок в Украине в январе-июне т.г. сократилось на 85,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 761 штуки, дисковых борон – на 92,3%, до 254 штук.

Справка УНИАН. В 2008 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 20% по сравнению с 2007 годом – до 6339 штук, а производство сеялок – на 13,5%, до 7744 штук.