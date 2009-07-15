«Оболонь» надеется на скорейшее разрешение ситуации с Беларусью

Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине, надеется на скорейшее урегулирование вопроса поставок произведенного компанией пива в Беларусь.

Об этом заявил в комментарии УНИАН директор по внешнеэкономическим вопросам ЗАО «Оболонь» Сергей КРАВЕЦ.

По его словам, в данный момент возникла проблема с сертификацией пива «Оболонь светлое» с фантазийным названием «Огнетушитель», которое уже 1,5 года беспрепятственно ввозилось на территорию Беларуси. «Мы получили официальное письмо от РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ), в котором сообщается, что ввоз и реализация пива «Оболонь светлое Огнетушитель» на рынке Республики Беларусь не допускается», - сообщил С.КРАВЕЦ.

При этом он подчеркнул, что качество продукции, производимой компанией «Оболонь», подтверждено международными сертификатами соответствия требованиям системы управления качеством (ISO 9001:2001), системы управления безопасностью пищевых продуктов (ISO 22 000:2007), системы экологического управления (ISO 14001:2006) и системы управления безопасностью и гигиеной труда (ОНSAS 18 001:2006), о чем свидетельствуют данные аудита немецкой компании «DEKRA-ITS», действие которых признается на территории Республики Беларусь.

«Чтобы разрешить создавшуюся ситуацию, мы провели ряд официальных встреч с представителями Госстандарта Республики Беларусь, БелГИМа, обратились в Министерство экономики Республики Беларусь, подключили к решению вопроса Посольство Украины в Республике Беларусь, Министерство иностранных дел и Министерство экономики Украины. Мы хотим разобраться в сути этой проблемы и найти решения, которые бы удовлетворяли обе стороны. Мы всегда открыты для конструктивного диалога. И мы надеемся на скорейшее урегулирование вопроса поставок нашего пива в Беларусь», - сказал С. КРАВЕЦ.

При этом, по данным компании, в настоящий момент доля компании «Оболонь» на белорусском рынке пива составляет около 5%.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и шесть предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.