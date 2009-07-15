В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Мельника
16:39, 15 июля 2009Агро
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Внесен нардепом от НУ-НС
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об освобождении от должности министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА (регистр. № 4828 от 15 июля 2009 г.).
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Документ внесен народным депутатом Украины от Блока "Наша Украина – Народная Самооборона» Владимиром МОЙСИКОМ.
Однако текст самого проекта постановления не опубликован.
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