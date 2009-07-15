Эксперты: Экономических причин для увольнения Мельника нет

Экономических причин для увольнения министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА нет. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

«Экономических причин для увольнения Ю.МЕЛЬНИКА с должности министра агрополитики нет. Этот вопрос лежит в политической плоскости», - сказал он.

По словам начальника аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Марии КОЛЕСНИК, отрасль сельского хозяйства на сегодня единственная в Украине, которая показывает рост, поэтому «объективных причин для увольнения Ю.МЕЛЬНИКА нет». При этом, по ее мнению, увольнять руководителя аграрного министерства в разгар уборочной кампании нелогично.

М.КОЛЕСНИК высказала предположение, что «кто-то, возможно, из транснациональных корпораций или кто-то другой, недоволен действиями министра, поскольку сейчас он начал лоббировать интересы национальных производителей, не подписал соглашение о создании зернового ОПЕК с Россией и т.д.».

Эксперты удивлены тем, что проект постановления об увольнении министра внесен депутатом Блока «НУ-НС», поскольку в правительство Ю.МЕЛЬНИК прошел именно по квоте данной партии.

При этом эксперты выразили сомнение в том, что на сегодня парламент сможет уволить министра. При этом, по их мнению, если это все же случится, эту должность могут занять кандидаты от коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА (регистр. №4828 от 15 июля 2009 г.).

Документ внесен народным депутатом Украины от Блока "Наша Украина – Народная Самооборона» Владимиром МОЙСИКОМ.

Текст самого проекта постановления еще не опубликован.