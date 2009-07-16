Французы построят завод по производству семян

Французская компания "Маисадур Семанс" построит в Днепропетровской области завод европейского уровня по производству семян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, 14 июля генеральный директор объединения "Маисадур" Тьерри БЛАНДИНЬЕР принял участи в закладке первого камня в строительство завода в селе Могилев Царичанского района.

Построить завод семян планируется частично за средства ЕБРР. Общая сумма проекта не оглашается.

Предприятие рассчитано на производство 800 тыс. доз семян подсолнечника и кукурузы, обеспечит 100 постоянных рабочих мест и 200 сезонных.

Первая очередь завода семян будет сдана в 2011 году, в полном объеме предприятие введут в эксплуатацию в 2012 году.

Продукцию завода семян планируется реализовать в Украине и за рубеж, в частности в Россию, Белоруссию, Польшу, Венгрию, Румынию.

Справка УНИАН. Компания "Маисадур Семанс" основана во Франции. Специализируется на отборе, производстве и продаже семян кукурузы, подсолнечника и рапса. Компания имеет представительства на всех европейских рынках.

В 2007 году "Маисадур Семанс" открыла филиал в Украине. Компания экспортирует семена в Украину в течение 10 лет.