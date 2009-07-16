Молдова сможет полностью обеспечить себя продукцией животноводства

Животноводческий сектор Молдовы располагает возможностями полностью обеспечить с 2010 г. потребности внутреннего рынка отечественной продукцией, сообщают в Минсельхозе РМ.

По данным ведомства, в настоящее время специализированные хозяйства и фермеры республики производят около 110 тыс. тонн мяса всех видов при потребности 130 тыс. тонн в год.

Успехи в этой области связаны в значительной степени с предоставлением животноводам государственных субсидий. С их помощью только за последние пять лет в Молдове реконструированы и переоснащены 32 птицеводческие и 28 свиноводческих ферм.

Из фонда субсидирования сельского хозяйства в этом году животноводческому сектору выделено 25 млн. леев, из которых 10 млн. уже направлены на переоснащение, обновление и оборудование ферм, а 5 млн. леев использованы на приобретение племенного скота и поддержку генофонда, передает АПК-Информ.