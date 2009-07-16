DANONE вывел на рынок Украины минеральную воду Badoit (фото)

На рынке Украины появилась легендарная французская минеральная вода Badoit, популярная не только на своей родине, но и во всем мире. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТД "Арда" – экслюзивного поставщика этой воды в Украину.

Badoit – бренд №1 во Франции среди минеральных газированных вод премиум-класса. Данная вода входит в портфель брендов компании DANONE, где также присутствует уже успевшая зарекомендовать себя в Украине вода Evian.

Уникальность воды Badoit заключается в газировании природным путём, тогда как в другие воды газ добавляется искусственно. История воды Badoit берет свое начало в XVIII веке, когда владелец источника Auguste Badoit (Август Бадуа) начал разливать воду в бутылки и продавать в аптеках. Именно вода Badoit была первой разлита в бутылки и снабжена маркировкой. Природная газированная вода Badoit поднимается при помощи горного давления на поверхность с глубины 300 м. Во время этого процесса она обогащается кальцием, выходя на поверхность c постоянной температурой 16 градусов по Цельсию. Badoit разливается в бутылки на фабрике Сант-Гальмьер, вблизи самого источника. Затем из воды удаляется железо с целью предотвратить его отложение на стенках бутылок. Зона разлива воды надежно защищена от загрязнения. Раз в 2 месяца качество воды проверяют французские коммунальные службы и ежедневно – лаборатория фабрики Сант-Гальмьер и центральный отдел контроля качества Evian.

Данная вода имеет неповторимый тонкий вкус и мелкие искрящиеся пузырьки - из-за этого её очень часто называют шампанским среди вод. Благодаря своему богатому составу Badoit помогает улучшить ощущения во время еды, создавая чувство легкости, поэтому она пользуется популярностью среди лучших современных шеф-поваров. Badoit является незаменимым сопровождением изысканной трапезы в таких знаменитых отелях и ресторанах, как Bristol, Ritz, Hyatt, 4 seasons, отметили в пресс-службе ТД "Арда".

Бутылка новой воды Badoit будет идентична воде Evian: она выйдет в стекле объемом 0,33 и 0,75 литра и будет продаваться исключительно в HoReCa (в элитных ресторанах, кафе и барах - УНИАН).