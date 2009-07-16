Аргентина вышла на 2 место в мире по числу смертей от гриппа А

Число жертв гриппа А (H1N1) в Аргентине достигло 137 человек. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Министерства здравоохранения южноамериканской республики.

Таким образом, Аргентина вышла на второе место в мире по числу летальных исходов заболевания свиным гриппом. По официальным данным, жертвами вируса в Мексике, где началась эпидемия, стали 124 человека. В США скончались 211 больных.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заболевших гриппом А (H1N1) в мире продолжает расти, уже зафиксировано 113 тыс. 507 случаев болезни, 549 - с летальным исходом.

Напомним, вспышка заболеваемости "свиным гриппом" А(H1N1) ожидается в Украине осенью, «Агро Перспектива».