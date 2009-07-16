Sport Life намерена открыть 11 суши-баров «Евразия»

Группа компаний Sport Life намерена до конца текущего года открыть в Киеве 11 суши-баров «Евразия», расширив сеть до 15 заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера журналистам основатель группы компаний Sport Life Дмитрий ЕКИМОВ.

По его словам, на сегодняшний день группа компаний управляет 4 суши-ресторанами в столице.

Д.ЕКИМОВ отметил, что помещения под рестораны планируется арендовать. При этом он не уточнил сумму инвестиций в открытие суши-баров.

Основатель группы компаний также добавил, что компания пока не рассматривает возможности открытия суши-баров в регионах Украины.

Справка УНИАН. Группа компаний Sport Life основана в 2001 году венчурным фондом «Киев-Капитал» в Мэриленде (США) с целью инвестиций в спортивную инфраструктуру стран Восточной Европы. Группа компаний управляет сетью фитнес-клубов в Санкт-Петербурге (11) и Киеве (2), суши-баров «Евразия» (4 в Киеве), магазинов спортивной одежды и инвентаря (1 в Киеве), соляриев. Основателем группы компаний является Д.ЕКИМОВ.