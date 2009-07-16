В Крыму снизились запасы зерна на 2,6%

На 1 июля 2009 г. в Автономной Республике Крым в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 498,4 тыс. т зерна, что на 2,6% меньше против 1 июля 2008 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в том числе запасы пшеницы составляли 164,8 тыс. т, ячменя - 277,3 тыс. т, кукурузы - 42,1 тыс. т.

Из общего количества непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 207,2 тыс. т (на 27% больше прошлогоднего), в том числе 185,7 тыс. т пшеницы и ячменя, 8,9 тыс. т кукурузы. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 291,2 тыс. т зерна (на 16,5% меньше), в том числе зернохранящие - 245,6 тыс. т (на 18,5% меньше).