В Винницкой области производство соков и нектаров сократилось на 47,4%

Предприятия Винницкой области в январе-июне 2009 года произвели 20 тыс. тонн соков и нектаров, что на 47,4%, или 18,074 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства соков и нектаров стал дефицит оборотных средств у предприятий.

В июне 2009 года по сравнению с июнем-2008 производство соков и нектаров в области сократилось на 27,16%, или 1,531 тыс. тонн, – до 4,107 тыс. тонн. По сравнению с маем 2009 года производство соков и нектаров увеличилось на 25,18%, или 0,826 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшим производителем соков и нектаров в Винницкой области является компания „Виннифрут”. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода. В целом в области работает 9 предприятий, которые занимаются производством соков и нектаров, их доля на украинском рынке составляет около 8%.