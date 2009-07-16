Более 90% предприятий, добывающих питьевую воду, работают незаконно

В Запорожской области более 90% предприятий, осуществляющих добычу питьевой воды, работают незаконно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, на сегодняшний день в Запорожской области действует 245 предприятий, осуществляющих деятельность по разработке месторождений пресных вод, и эксплуатирующих в общей сложности около 1000 скважин. При этом разрешения на пользование пресными водами имеют только 14 из них, у еще 8 документы на стадии оформления.

Немногим лучше ситуация, по данным ОГА, и с предприятиями, осуществляющими добычу минеральных вод: из 10 субъектов предпринимательской деятельности, работающих в данной сфере, разрешения имеют только 4.

"В Запорожском регионе грубо нарушаются требования действующего законодательства", - констатировал на совещании по данному вопросу председатель Запорожской ОГА Александр СТАРУХ.