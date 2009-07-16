Предприятия Крыма снизили закупку молока

В январе-июне 2009 г. перерабатывающие предприятия Автономной Республики Крым закупили у всех категорий сельхозтоваропроизводителей 14 т живого веса скота и птицы и 37,2 тыс. т молока и молочных продуктов, что соответственно на 33,3% и 28,2% меньше, чем в январе-июне 2008 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, при этом доля хозяйств населения в общем объеме закупки скота и птицы осталась на прошлогоднем уровне (100%), молока - уменьшилась с 81% до 72%.

Кроме того, в указанный период перерабатывающие предприятия использовали для переработки 45,2 тыс. т собственного выращенного скота и птицы (на 9,6% меньше прошлогоднего) и 0,3 тыс. т молока (на 22,7% меньше).