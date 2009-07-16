Завтра в Украине сохранится сухая, жаркая погода
15:07, 16 июля 2009Агро
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Дожди только на крайнем западе и в Крыму
Завтра в Украине сохранится сухая, жаркая погода.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, лишь на крайнем западе и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, в южной части местами 25-27°, днем 29-34° в южных, восточных и Днепропетровской областях 35-38°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°.
В Киевской области в пятницу ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью около 20°, днем 31-33°.
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