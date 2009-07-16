Минтранс активизирует инвестпроекты в портах

Министерство транспорта и связи Украины активизирует реализацию инвестиционных проектов по строительству зерноперегрузочных комплексов в портах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, об этом сказал сегодня первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО во время совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов на условиях конкурса относительно строительства зерноперегрузочных комплексов в Белгород-Днестровском и Бердянском морских портах.

В ходе встречи рассматривались условия реализации двух масштабных инвестиционных проектов – создания современного перегрузочного комплекса для переработки зерна мощностью 600 тыс. тонн в Белгород-Днестровском порту и зерноперевалочного комплекса у тыла причала №9 мощностью 40 тыс. тонн в Бердянском порту.

По словам начальника Белгород-Днестровского порта Александра СОБОРОВА, ориентировочная стоимость проекта в порту составляет 310 млн. грн., из них 55 млн. грн. – на строительство причала и 255 млн. грн. – на сам комплекс и приобретение элеватора. «Этот проект имеет огромную выгоду и для самого порта, и для Белгород-Днестровска, и для всего государства. Доходы порта вырастут приблизительно на 20 млн. грн. ежегодно, порт будет получать дополнительные 10 млн. грн. прибыли. А для жителей города реализация проекта – это 120 дополнительных рабочих мест», - сказал он.

Срок реализации проекта в Белгород-Днестровском порту – два года. В настоящее время проведена предварительная работа по проекту, затем будет осуществлена разработка проекта строительства научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом. «Потенциальный инвестор для этого проекта уже есть, порт заинтересован сотрудничать с ним», - отметил А.СОБОРОВ.

Что касается Бердянского порта, то здесь планируется создание зерноперевалочного комплекса у тыла причала №9 мощностью 40 тыс. тонн. Потенциальный инвестор для реализации этого проекта также есть, отмечают в министерстве.