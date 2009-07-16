В Запорожской области возбуждено 5 уголовных дел против "водников"

Органами прокуратуры Запорожской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконного использования водоснабжающими предприятиями региона полезных ископаемых общегосударственного значения.

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Запорожской области Александр ЗАБУТНОЙ, "основанием для возбуждения уголовных дел стало выявление прокуратурой в ходе проверок фактов использования водоснабжающими предприятиями области месторождений пресных питьевых вод (полезных ископаемых общегосударственного значения) без разрешений на пользование недрами и лицензий на добычу полезных ископаемых из месторождений общегосударственного значения. Т.е. без разрешительных документов, которыми контролируется как безопасность поставляемой населению питьевой воды, так и безопасность использования скважин для окружающей среды".

По словам А.ЗАБУТНОГО, 4 из 5 уголовных дел возбуждены по фактам незаконной добычи питьевой пресной воды коммунальными водоснабжающими предприятиями.

"Уголовные дела возбуждены по фактам незаконного использования полезных ископаемых Васильевским подразделением коммунального предприятия "Облводоканал", коммунальными предприятиями, осуществляющими водоснабжение на территории Черниговского, Бердянского и Ореховского районов, а так же ООО, осуществляющего водоснабжение населения на территории Токмакского района области", - сообщил А.ЗАБУТНОЙ.

Действия, связанные с незаконной добычей пресных питьевых вод квалифицированы прокуратурой как преступления, предусмотренные ст. 202, ст. 240 и ст. 365 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка занятий хозяйственной деятельностью, нарушение правил охраны недр и превышение власти или служебных полномочий соответственно).

Ведется следствие.