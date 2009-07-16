С/х предприятия АРК увеличили реализацию продукции на 12,2%
15:47, 16 июля 2009Агро
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Цены упали на 3%
В Автономной Республике Крым за январь-июнь 2009 г. общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства увеличился на 12,2%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, в первом полугодии объем реализации сельхозпредприятиями продукции растениеводства увеличился на 42,3%, продукции животноводства - на 2%.
Средние цены продаж аграрной продукции сельхозпредприятиями по всем направлениям реализации за отчетный период уменьшились на 0,3%, в том числе, на продукцию растениеводства – уменьшились на 18,5%, на продукцию животноводства - выросли на 11,3%.
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