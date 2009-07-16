Astrum: Снижение производства удобрений было прогнозируемо

Снижение производства удобрений украинскими химическими предприятиями – это легко прогнозируемое явление, учитывая неблагоприятную ситуацию для химических компаний во всем мире.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

По его словам, «спрос и цены на удобрения по-прежнему остаются слабыми». Тем не менее, аналитик считает, что мировые цены немного вырастут к концу года из-за повышения спроса в течение осенней посевной кампании, что приведет к росту производства удобрений в Украине.

В частности, Е.ОКША прогнозирует снижение в 2009 году производства аммиачной селитры на уровне 16% и 8,5%-ное сокращение производства карбамида.

Как сообщал УНИАН, предприятия химической промышленности Украины в январе-июне текущего года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 22,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,144 млн. тонн.

В январе-июне выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился в 2,5 раза – до 4,149 млн. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года.