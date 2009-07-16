Винница. «Гайсинхлеб» запустил дополнительную линию по производству хлебобулочной продукции, подовой площадью 25 кв. м. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Концерн Хлебпром», в состав которого входит ПП «Гайсинхлеб».

В пресс-службе отметили, что дооборудование цеха четвертой линией позволит увеличить на 20% мощности предприятия. Также с ее помощью улучшиться экономика производственных процессов через перераспределение производства на линиях, что позволит увеличить гибкость предприятия для реализации дополнительных и срочных заказов.

Планируется, что на линии будут чередовать производство белого подового хлеба с печеньем и бисквитными коржами для тортов.

«Дополнительная линия на порядок увеличит производство свежевыпеченного хлеба в наиболее востребованное потребителями время. Кроме того, она позволит предприятию осуществлять дальнейшее обновление производственной базы без остановок и, соответственно, потери объемов выпуска», - прокомментировал директор ПП «Гайсинхлеб» Вадим ТЕПТЮК.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» - компания по производству хлебобулочной продукции в Украине, объединяющая более десятка перерабатывающих предприятий (Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей). Доля концерна на рынке хлебопродуктов Украины составляет 7,3%. Продукция концерна - это более 500 наименований хлеба, сдобных, кондитерских изделий и полуфабрикатов для выпечки.

2008 год ОАО «Концерн Хлебпром» завершил с убытком 90,8 млн. грн. против 3,4 млн. грн прибыли в 2007 году.

80,36% Общества владеет Финаншиал енд Инвестмент Енерджи Холдинг (Ф.I.Е.Х.) Истеблишмент (Княжество Лихтенштейн).